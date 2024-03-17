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17 марта, 19:42

Форвард «Спартака» Угальде: «В Нидерландах на поле больше футбола, в РПЛ — больше войны»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде сравнил чемпионаты России и Нидерландов.

«Российские команды играют в более силовой футбол. Я привык к немного другой манере игры.В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой. Есть различия, но тут также много хороших футболистов. Я недавно приехал и еще не знаю многих игроков. Из своей команды отметил бы Криса Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева. В «Спартаке» много качественных футболистов», — цитирует Угальде Metaratings.ru.

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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