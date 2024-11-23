Угальде стал первым игроком «Спартака» в XXI веке, оформившим покер

«Спартак» на своем поле разгромил «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ — 5:2.

Четыре мяча у красно-белых оформил Манфред Угальде. Нападающий отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах. Костариканец стал первым игроком «Спартака» в XXI веке, оформившим покер. Последний раз четыре гола в одном матче в 1998 году забивал Александр Ширко.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».