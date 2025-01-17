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Сегодня, 19:30

Угальде, Тюкавин и Батраков вошли в десятку самых готовых игроков для топ-5 лиг Европы

Алина Савинова
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Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых готовых игроков для топ-5 лиг Европы.

Список возглавляет нападающий «Порту» Саму Агехова с индексом 84,9.

В десятку также вошли три футболиста, которые в настоящее время выступают в РПЛ. Коста-риканский форвард «Спартака» Манфред Угальде расположился на второй строчке рейтинга (84,3). Российский нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (81,5) и его соотечественник Алексей Батраков из «Локомотива» (80,6) заняли четвертое и седьмое места соответственно.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча во всех турнирах, отметившись 16 голами и 3 результативными передачами. 22-летний Тюкавин принял участие в 21 встрече, забив 8 мячей и отдав 3 паса. На счету 19-летнего Батракова 11 голов и 8 передач в 23 играх.

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Алексей Батраков
Константин Тюкавин
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
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