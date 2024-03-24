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24 марта, 11:33

Угальде вернется в расположение «Спартака» 28 марта

Микеле Антонов
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Манфред Угальде вернется в расположение красно-белых после матчей за национальную команду Коста-Рики 28 марта. 

Ранее 21-летний игрок провел 87 минут и успел отдать одну голевую передачу в матче против Гондураса (3:1). Этот результат позволил Коста-Рике попасть на Кубок Америки-2024.

27 марта, в 5:50 по московскому времени Угальде примет участие в товарищеском матче против сборной Аргентины. После игры нападающий сразу отправится в Москву и прибудет в расположение «Спартака» 28-го числа.

Отметим, что уже 30 марта в 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Урала» на «Лукойл Арене» в Москве.

Манфред Угальде
РПЛ
Сборная Коста-Рики по футболу
ФК Спартак (Москва)
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