Угальде вернется в расположение «Спартака» 28 марта

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Манфред Угальде вернется в расположение красно-белых после матчей за национальную команду Коста-Рики 28 марта.

Ранее 21-летний игрок провел 87 минут и успел отдать одну голевую передачу в матче против Гондураса (3:1). Этот результат позволил Коста-Рике попасть на Кубок Америки-2024.

27 марта, в 5:50 по московскому времени Угальде примет участие в товарищеском матче против сборной Аргентины. После игры нападающий сразу отправится в Москву и прибудет в расположение «Спартака» 28-го числа.

Отметим, что уже 30 марта в 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Урала» на «Лукойл Арене» в Москве.