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Сегодня, 16:04

Угальде заявил, что оправдал свой трансфер в «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что оправдал сумму, потраченную за его трансфер.

«Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял». За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык. Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», — приводит слова Угальде РИА «Новости».

Костариканский футболист зимой 2024 года перешел в «Спартак» из «Твенте» за 13 миллионов евро. Он подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (№ 9) празднует гол с&nbsp;одноклубником Маркиньосом в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года. У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас

29 ноября сообщалось, что «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Борнмут» и «Брентфорд» интересуются Угальде. Скауты этих команд наблюдали за игрой футболиста в последних матчах.

Источник: РИА Новости
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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