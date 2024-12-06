Угальде заявил, что РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает, что уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Нидерландов.

«Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы. И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны. Здесь футбол плотнее», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Угальде выступает за «Спартак» с февраля 2024 года. В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 15 голов и 2 голевые передачи в 20 матчах за красно-белых. С 14 забитыми мячами костариканец возглавляет гонку бомбардиров РПЛ после 17 туров.

Ранее он в течение 3 сезонов играл в Нидерландах за «Твенте».