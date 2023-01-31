Угаров: «Не считаю, что Малком сейчас ключевая фигура в «Зените»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о возможном уходе форварда Малкома в «ПСЖ».

— От ухода Малкома «Зенит» точно не потеряет — только приобретет, — приводит слова Угарова «РБ Спорт». — Во-первых, на этой позиции есть еще футболисты. Во-вторых, возможно, на ней появятся другие игроки, которых клуб не так давно купил. Тот же Бакаев, например. Мостовой сможет больше играть. Так что ничего страшного не произойдет. Тем более, «Зенит» идет на первом месте, рядом нет никаких конкурентов. Я не считаю, что Малком сейчас ключевая фигура. Была бы у «Зенита» Лига чемпионов или Лига Европы — тогда да, можно было бы думать. А в чемпионате России клуб ничего не потеряет.

— А Малкому в таком «ПСЖ» реально закрепиться?

— А я потому и думаю, что все эти разговоры могут быть «уткой». Не знаю, зачем это делается, но я не уверен, что он там будет играть. Он же в «Барселоне» не играл. Ну и в Париже так же не будет. Так что, полагаю, все это могут быть разговоры в пользу бедных.

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.