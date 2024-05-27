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Сегодня, 07:46

Угаров поделился мнением об игре «Зенита» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает об игре команд, участвовавших в чемпионской гонке РПЛ.

«Зенит» всё время хочет быть первым. Я разочарован в игре «Динамо» и «Краснодара». «Динамо» впервые за 48 лет мог стать чемпионом, но, к сожалению, он не выполнил задачу. Все зависело от него, а не от «Зенита». Думаю, что следующее чемпионство «Динамо» в лучшем случае будет через 60 лет. А «Зенит» всегда идет к своей цели, и он эту цель достиг", — цитирует Угарова Vprognoze.ru.

«Зенит» в 30-м туре победил «Ростов» (2:1) и стал победителем РПЛ в шестой раз подряд. В тройке также финишировали «Краснодар» и «Динамо».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11752487-ugarov-sleduyuschee-chempionstvo-dinamo-v-luchshem-sluchae-budet-cherez-60-let.html
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Денис Угаров
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