Угаров посоветовал Семаку чаще проводить ротацию в составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров предположил, что может сделать главный тренер команды Сергей Семак, чтобы улучшить результаты сине-бело-голубых.

«Полагаю, Семаку нужно активнее использовать ротацию и привлекать каких-то новых футболистов к стартовому составу. Сейчас складывается ощущение, что он зациклился на одних и тех же, хотя остальных игроков также покупают. Семаку, конечно, уже нужно проявить характер и по жёстче действовать с теми, кто не хочет играть», — цитирует Угарова Legalbet.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. «Краснодар» идет 1-м с аналогичным количеством очков.