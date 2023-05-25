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Сегодня, 18:30

Угаров предложил создать новый турнир для команд РПЛ

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров предложил создать Кубок РПЛ.

«В АПЛ 20 команд. Они проводят в чемпионате 38 игр за сезон. Еще у них есть Кубок Англии и Кубок английской лиги. Может быть, нам сделать что-то похожее? Сделать Кубок РПЛ с хорошим призовым фондом. Пусть все 16 команд сыграют один круг. Или разделить их на две группы, а потом провести плей-офф. Чемпионат скоро закончится. Летом болельщики хотят ходить на футбол, а у нас пауза. Перед стартом нового сезона, в течение 1-2 месяцев, можно провести такой турнир. У команд будет больше матчей», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

24 апреля глава РПЛ Александр Алаев заявил, что формат проведения чемпионата России в следующем сезоне не будет изменен. Ранее он сообщал, что организация рассматривает варианты по изменению формата РПЛ, в частности внедрение стадии плей-офф.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-predlozhil-sozdat-novyy-turnir-dlya-klubov-rpl
Футбол
РПЛ
Денис Угаров
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