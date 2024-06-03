Угаров: «Думаю, Козлов не будет играть в «Краснодаре»

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о 19-летнем полузащитнике «Балтики» Даниле Козлове.

«Парень производит впечатление перспективного футболиста. Сужу из игр, которые смотрел с его участием, говорю честно. Дальше все будет зависеть от него. Дело в том, что перспективных футболистов было много, а вот стали большими игроками из них, лишь малая часть. Во многом будет зависеть от того, в каком клубе он продолжит карьеру», — цитирует Угарова «Спорт День за Днем».

Также он прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» близок к покупке Козлова.

«Важно, чтобы парню доверяли. Игнашевич ему доверял — вот и начал прибавлять Козлов. До этого в «Зените» мы его и не видели. В «Краснодаре», я думаю, он тоже играть не будет», — добавил Угаров.

Козлов стал игроком «Балтики» в конце январе 2024 года. За калининградскую команду он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее агент футболиста Василий Голяна сообщил, что к хавбеку присутствует интерес от разных клубов.