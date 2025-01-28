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Сегодня, 12:10

Угаров: «За правого защитника для «Зенита» сейчас могут заломить цену»

Даниил Аршавский
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал потерю сине-бело-голубыми правого защитника из-за травмы Вячеслава Караваева.

«Караваев зачастую выходил в основном составе, плюс — он обладатель российского паспорта. Кто может заменить, тут зависит от схемы, по которой будет играть «Зенит». Предполагать можно все, что угодно, но решать будет все равно Сергей Семак. Сейчас все узнают, что у «Зенита» такие проблемы, и за игрока с российским паспортом на этой позиции заломят такую цену! Так что, может быть, имеет смысл посмотреть на своих, на молодых», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

27 января защитник сообщил, что ему успешно провели операцию, после разрыва ахиллова сухожилия на тренировочном сборе в Катаре. Предполагается, что Караваев сможет восстановится в течение семи месяцев. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Денис Угаров
травма
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