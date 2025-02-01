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Сегодня, 11:50

Угаров прокомментировал переход Энрике в «Зенит»

Камила Абдурахманова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал о переходе бразильского вингера Луиса Энрике в петербургский клуб.

«Многие люди, которые говорят, что Энрике — супер-пупер футболист, даже не видели его игры. В Испании он практически не играл, выходил в основном на замены. Пока его переход очень похож на историю с Педро. Поэтому пока не возьмусь оценивать Луиса Энрике. Но не думаю, что от его игры будет фейерверк, как от того же Халка», — сказал Угаров Legalbet.ru

20 января «Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике из «Ботафого». С игроком заключен контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Энрике играл за «Ботафого» с февраля 2024 года. В прошлом сезоне 24-летний футболист забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач в 55 матчах, благодаря чему помог команде завоевать Кубок Либертадорес. Ранее нападающий также выступал за испанскую команду «Бетис» и бразильский клуб «Флуминенсе».

Источник: Legalbet.ru
ФК Зенит
Денис Угаров
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