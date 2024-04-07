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Сегодня, 11:08

Угаров: «Балтика» не справится с напором «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Балтики» в 23-м туре РПЛ.

«Я думаю, «Зенит» в матче с «Балтикой» не будет смотреться так ярко, как смотрелся в матче с «Спартаком». Но преимущество, безусловно на его стороне. У петербуржцев отличный состав, чем не может похвастаться «Балтика». К тому же команда из Калининграда в последних матчах выплеснула очень много эмоций, их может не хватить на игру с «Зенитом», тем более, на выезде. Думаю, «Зенит» в любом случае додавит этого соперника, «Балтика» не справится с его напором», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Матч между командами пройдет в воскресенье, 7 апреля, на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» с 17 баллами располагается на 15-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Денис Угаров
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