Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

19 мая, 19:45

Угаров считает, что Малкома не интересуют рекорды в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал отъезд форварда сине-бело-голубых Малкома в Бразилию.

«Я думаю, он не вернется. И его эти рекорды не интересуют совершенно. У него другая программа, поэтому он и уехал. У него ребенок родился, будет нянчиться с ним и получать удовольствие. Задачу он выполнил, чемпионом стал. И расстраиваться из-за рекордов точно не будет. Думаю, за ним сейчас и следующие бразильцы потянутся в отпуск. И к последнему туру как раз останутся те, кто мало играл. Поэтому практику им надо давать уже сейчас, чтобы они хорошо провели концовку», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. 26-летнему форварду нужно забить еще 3 мяча, чтобы побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон из 30 матчей в РПЛ, но на этой неделе он улетел в Бразилию из-за рождения сына.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-malkomu-ne-nuzhny-rekordy-on-teper-nyanchitsya-s-rebenkom-i-poluchaet-udovol-stvie/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Ещенко: «Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака» над ЦСКА»
Кечинов: «У «Спартака» в матче с ЦСКА есть возможность себя реабилитировать»
В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче с ЦСКА
В «Спартаке» рассказали, почему команда в Тарасовке готовится к матчу с ЦСКА
Деменко: «Не думаю, что игроки «Зенита» будут расслаблены в матче со «Спартаком»
Ярошик: «Тактических сюрпризов в дерби нам ждать не придется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мендеса сообщил, что футболист счастлив в ЦСКА и не планирует уходить

Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Оренбургом»