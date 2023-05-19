Угаров считает, что Малкома не интересуют рекорды в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал отъезд форварда сине-бело-голубых Малкома в Бразилию.

«Я думаю, он не вернется. И его эти рекорды не интересуют совершенно. У него другая программа, поэтому он и уехал. У него ребенок родился, будет нянчиться с ним и получать удовольствие. Задачу он выполнил, чемпионом стал. И расстраиваться из-за рекордов точно не будет. Думаю, за ним сейчас и следующие бразильцы потянутся в отпуск. И к последнему туру как раз останутся те, кто мало играл. Поэтому практику им надо давать уже сейчас, чтобы они хорошо провели концовку», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 мяча и отдал 9 голевых передач. 26-летнему форварду нужно забить еще 3 мяча, чтобы побить рекорд Олега Веретенникова по голам за сезон из 30 матчей в РПЛ, но на этой неделе он улетел в Бразилию из-за рождения сына.