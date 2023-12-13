Угаров считает, что «Зенит» не должен удерживать Вендела

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, стоит ли питерскому клубу удерживать полузащитника Вендела.

«Зенит» не должен его удерживать. Нужно просто понять, какая за него должна быть стоимость и кто его возьмет. Считаю, что «Зенит» не должен выстраивать какие-то препятствия, а просто назвать трансферную сумму, за которую готов отпустить, и пусть агент ищет ему команду. Но это должна быть сумма, которая устроит «Зенит». Либо договариваться с ним, чтобы он приехал вовремя на сборы, доиграл до лета, но все равно по итогу отпустить его. Потому что от него не будет никакого толку. Постоянно его уговаривать. Семак не знает, может он на него рассчитывать или нет», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Ранее журналист Radio Manchete Андре Луис сообщил, что Вендел попросил клуб отпустить его в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. Затем в питерском клубе назвали слухами эту информацию.

В текущем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.