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Сегодня, 22:39

Угаров: «Еще давно сказал, что «Зенит» будет чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ против «Рубина».

— Не ожидаю чего-то конкретного, — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем». — Просто жду, что «Зенит» обыграет «Рубин». Команда достаточно хорошо укрепилась. Думаю, что повторения ситуации прошлого сезона, когда «Зенит» проиграл, не будет.

— Можно ли сказать, что «Зенит» проявляет себя фаворитом чемпионата? Или пока рановато?

— Я еще давно сказал, что «Зенит» будет чемпионом. Такого состава нет ни у кого даже близко. Кто будет бороться за призовые места? Думаю, что ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Краснодар».

— Что насчет Глушенкова? Сможет стать лидером в Петербурге?

— Ну конечно. Если он был лидером в «Локомотиве», что мешает ему стать им здесь? Сейчас он играет на эмоциях, что очень хорошо. Пока он сыграл только в одном матче, если не брать в расчет Суперкубок, и выступил очень достойно. Надо смотреть дальше, брали его как лидера. Но лучше взять русского футболиста, чем очередного бразильца.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет в Казани 27 июля и начнется в 17:30 мск.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Денис Угаров
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