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Сегодня, 12:30

Угаров считает, что «Зениту» не нужен Латышонок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в клуб из Санкт-Петербурга.

«Непонятно, зачем нужен Латышонок. На смену Михаилу Кержакову? Так есть же хорошие вратари — Одоевский, Гойло, Адамов. Зачем же тогда еще один вратарь? Я бы в нынешней ситуации не стал никого покупать, а дал бы возможность тем футболистам, которых «Зенит» уже имеет», — цитирует Угарова Vprognoze.ru.

Ранее появилась информация, что «Зенит» близок к завершению перехода 25-летнего вратаря.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
Денис Угаров
Евгений Латышонок
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