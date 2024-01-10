Угаров: «С засильем бразильцев «Зенит» идет по стопам «Шахтера»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал, что думает о большом количестве бразильцев в петербургском клубе.

«Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев?» — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

Также он высказался о словах экс-форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, который назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро.

«Это было, когда его убрали из команды. Поэтому он так говорил. А то, что сейчас засилье бразильцев... Наверное, «Зенит» идет по стопам донецкого «Шахтера». Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?» — добавил Угаров.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 38 очков.