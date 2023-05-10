КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Угаров: «Ференцварош» — хороший вариант для Кузяева, но по финансам Далер потеряет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о том, стоит ли хавбеку петербургского клуба Далеру Кузяева переходить в венгерский «Ференцварош».

«Если Кузяев хочет играть в Лиге Европы или квалификации Лиги чемпионов, то вполне хороший вариант. Но по финансам он потеряет. А если хочет играть в еврокубках, то надо сделать этот шаг. Реально ли предложил ему новый контракт «Зенит»? Неизвестно. Я думаю, это будет последний шанс для Кузяева уехать в Европу. Других вариантов может просто и не быть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Угарова.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что венгерский клуб попробует подписать Кузяева.

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он провел 22 матча в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ugarov-kuzyaev-poteryaet-v-finansakh-esli-uydet-v-ferentsvarosh
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
ФК Ференцварош
Денис Угаров
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Нынешний «Зенит» — сильнейший за пять лет. Как Семак построил эталонную команду
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ахмата» Конате: «Лужники» — это топ-арена!»

В РПЛ сообщили об исключении Сайманова из числа кандидатов в исполком РФС