Угаров заявил, что в матче со «Спартаком» в составе «Зенита» на поле не было вожака

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил игру сине-бело-голубых в чемпионском матче со «Спартаком» и объяснил, почему в этой встрече не смог отличиться результативными действиями лидер команды бразилец Малком.

«Я был удивлен тому, как «Зенит» играл, когда «Спартак» остался вдесятером: петербуржцы ушли в глухую оборону. Это было не очень понятно и не очень приятно. Я, честно говоря, думал, что «Зенит» будет атаковать более агрессивно, тем более, играя дома при поддержке многочисленных болельщиков. Почему этого не было — надо спросить у Семака. Пенальти был стопроцентный, 2:2, и только в добавленное время смогли вырвать победу. В какой-то мере это все — просчет тренерского штаба. Я еще накануне матча говорил, что «Спартак» не будет закрываться, что лучше проиграть достойно, чем вдесятером отбиваться и так же проиграть. Мне сложно судить, как «Спартак» выглядел до этого, я не так много матчей команды посмотрел, но в Петербурге они составили определенную конкуренцию «Зениту». Мы не увидели в деле некоторых лидеров «Зенита», про которых очень много говорят. Не было того вожака, который забивал по четыре «Крыльям», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе завоевание чемпионского титула.