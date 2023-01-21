Угрозы срыва товарищеского матча «Спартака» с «Ботевом» пока нет

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «СЭ» высказался о возможной отмене товарищеского матча красно-белых против «Ботева».

— Матч с «Левски» был отменен. Какого размера будет компенсация?

— Матч-контракт предусматривает наше право потребовать компенсацию в случае отмены встречи не из-за форс-мажора. История, если честно, неожиданная, но к неожиданностям мы были готовы. Уже согласован соперник вместо «Левски» — это узбекский клуб АГМК. Отмена матча — решение «Левски». Почему они так решили — лучше спрашивать у них.

— Матч с другим болгарским клубом «Ботевом» также находится под угрозой срыва?

— На данный момент информации об отмене матча нет. Есть матч-контракт, представители «Ботева» уверяют, что все в силе, пока исходим из этого. Если что-то изменится, то будем действовать по плану Б.

— Ваш контракт с «Ботевом» также предполагает компенсацию в случае его отмены?

— Да. Это стандартная процедура.

20 января, «Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

27 января красно-белые проведут товарищескую игру против «Ботева» из Пловдива.