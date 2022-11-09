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Уилкшир: «Если бы Дзюба был хорош, вряд ли его захотели бы отпустить»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об уходе форварда Артема Дзюбы из «Аданы Демирспор».

— Когда ты приезжаешь играть в новую страну, тебе всегда тяжело, это всегда своего рода проблема, — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Нужно привыкнуть к тренеру, приспособиться к окружению. При этом если ты не проявляешь себя, твое путешествие не продлится долго. Может, Дзюба был несчастлив в Турции. Возможно, клуб был им не слишком доволен.

— Уровень Дзюбы соответствует чемпионату Турции?

— Он не забивал, и, вероятно, клуб решил его отпустить. Если бы Дзюба был хорош, вряд ли в «Адана Демирспор» захотели бы его отпустить.

— Что его ждет дальше? Россия? Может, ему попробовать силы в Австралии?

— Ха. Я не знаю, каковы его амбиции на данном этапе. Если он решит поиграть в австралийском чемпионате, тут не так просто, как некоторые думают. Но сперва нужно понять, хочет ли он нового вызова или хочет завершить карьеру.

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-esli-by-dzyuba-by-l-horosh-ego-by-ne-otpustili/
Артем Дзюба
Люк Уилкшир
ФК Адана Демирспор
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