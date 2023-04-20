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Сегодня, 11:56

Уилкшир не видит выгоды для «Динамо» в увольнении Йокановича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о работе главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

— Больше всего, конечно, разочаровал вылет «Динамо» из Кубка России — после этого стало понятно, что в этом году трофеев не будет. И когда неудачные результаты накапливаются, на главного тренера всегда будет оказываться давление, всегда будут разговоры. Теперь нужно надеяться, что клуб выдаст сильную концовку чемпионата.

— Сколько еще неудачных матчей есть в запасе у Йокановича?

— Думаю, решение по будущему Славиши «Динамо» не будет принимать до конца сезона. Я не вижу какой-либо выгоды для клуба в его увольнении прямо сейчас и поисках человека на замену, — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

После 23 туров «Динамо» с 39 очками занимает пятое место в РПЛ. В следующем матче москвичи в гостях сыграют с «Зенитом». Встреча пройдет в субботу, 22 апреля. Начало матча — в 19.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-ne-vizhu-vy-gody-dlya-dinamo-ot-uvol-neniya-jokanovicha-pryamo-sejchas/
Люк Уилкшир
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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