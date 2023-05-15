Уилкшир объяснил неудачи «Динамо»: «Игроки не были в хороших отношениях с Йокановичем»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» назвал причину неудачных результатов бело-голубых в год столетия.

«Очевидно, что игроки не были в хороших отношениях с главным тренером Йокановичем. Уверен, что руководство хотело подождать до конца сезона, чтобы было какое-то время на принятие правильного решения о назначении следующего специалиста. Николич? Не знаю ничего об этом тренере», — сказал Уилкшир «СЭ».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.