Уилкшир охарактеризовал сезон для «Динамо» определением «неприемлемый»

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ.

«Что касается дерби с «Локомотивом», то в футболе всегда есть шанс на победу, если правильно подготовиться морально и тактически на тренировочном поле. Но, если говорить в целом, ребята показали очень разочаровывающую игру после зимнего перерыва. Поэтому я бы назвал текущий сезон просто «неприемлемым» по меркам «Динамо», — сказал Уилкшир «СЭ».

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.