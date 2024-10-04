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Сегодня, 15:55

Уилкшир считает, что трансфер Пьянича является примером адаптации РПЛ к санкциям

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Экс-защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА.

34-летний босниец присоединился к армейцам в сентябре на правах свободного агента.

«Переход Пьянича — это просто отлично для российского футбола. Это показывает, что лига движется в правильном направлении даже в условиях санкций. Миралем своими глазами увидит болельщиков, почувствует атмосферу. Еврокубков нет, но европейские игроки, как все видят, приезжают», — заявил Уилкшир.

Пьянич дебютировал в составе ЦСКА 1 октября, сыграв 5 минут в кубковом матче против «Пари НН» (2:0) и не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Люк Уилкшир
Миралем Пьянич
РПЛ

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