Уилкшир считает, что Ярошику будет сложно вернуться в России после увольнения из «Оренбурга»

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал увольнение Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Профессиональный тренер может быть уволен в достаточно быстрые сроки, если дела у команды идут не очень хорошо. В футболе все меняется с большой скоростью. И такие вещи, как увольнение Ярошика, случаются. После такого выступления Ярошику будет сложно когда-нибудь вернуться в российский клуб? Конечно, это будет сложно. Но в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Случается так, что ты уходишь, чтобы стать лучше и затем вернуться», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.