Уилкшир: «Расширение РПЛ до 18 клубов — позитивный момент для футболистов»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мыслями о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Расширение лиги — это позитивный момент для футболистов, каждый хочет играть как можно больше матчей. Лично я позитивно отношусь к этой инициативе. Уверен, мое мнение поддержат и болельщики, для них это выгодно. Станет много скучных матчей? Послушайте, расширение — это шанс для клубов из нижней части турнирной таблицы собрать более крепкие составы, найти серьезных тренеров. При большем количестве матчей их футболисты будут становиться лучше. С другой стороны, если не будет специалистов, способных правильно готовить игроков, многие матчи может быть тяжеловато смотреть», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

На данный момент в чемпионате России участвуют 16 команд. В текущем сезоне «Зенит» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Петербургская команда досрочно стала чемпионом страны. Вторым идет ЦСКА (54 очка). На третьей строчке расположился «Ростов» (50 очков).