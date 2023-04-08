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Сегодня, 12:50

Уилкшир выразил обеспокоенность игрой «Динамо» при Йокановиче

Микеле Антонов
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Это решение клуба. Последние результаты команды точно не помогают Йокановичу. Но не только результат, но и сама игра команды вызывает беспокойство», — сказал Уилкшир «СЭ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в 21 матче. 4 апреля команда вылетела из FONBET Кубка России, уступив «Акрону» (0:0, 1:4 — пенальти) в полуфинале Пути регионов.

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