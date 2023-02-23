Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках карьеры

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба находится на задворках своей карьеры, и можно понять, что для него все уже не так, как было раньше. Но все будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он еще на многое способен. Посмотрим, что он сможет показать в «Локомотиве», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

8 февраля Дзюба подписал контракт до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.