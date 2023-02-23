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Сегодня, 14:01

Уилкшир заявил, что Дзюба находится на задворках карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир прокомментировал будущее нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве».

«Дзюба находится на задворках своей карьеры, и можно понять, что для него все уже не так, как было раньше. Но все будет зависеть от его менталитета и настроя доказать, что он еще на многое способен. Посмотрим, что он сможет показать в «Локомотиве», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

8 февраля Дзюба подписал контракт до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-dzyuba-na-zadvorkah-kar-ery-mnogoe-uzhe-ne-tak-kak-by-lo-ran-she/
Артем Дзюба
Люк Уилкшир
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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