Уилкшир заявил, что к нему не обращались по поводу работы в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении на пост главного тренера бело-голубых.

«Я ни с кем из «Динамо» не разговаривал, ко мне никто не обращался насчет возможного назначения», — сказал Уилкшир «СЭ».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.