Уилкшир: «Я бы отказал «Спартаку» и «Зениту», для меня в России один клуб — «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что в России ему интересна работа только в московском клубе. Он заявил, что предложение от «Спартака» и «Зенита» не принял бы.

«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался. Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», — рассказал Уилкшир «РБ Спорт».