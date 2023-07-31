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Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что в России ему интересна работа только в московском клубе. Он заявил, что предложение от «Спартака» и «Зенита» не принял бы.
«Не представляю себя работающим в «Спартаке» или «Зените». Если бы от кого-то из них поступило предложение, я бы отказался. Для меня очень важны мои личные отношения с «Динамо». Для меня в России существует только один клуб», — рассказал Уилкшир «РБ Спорт».
Уилкшир играл в «Динамо» с 2008 по 2014 год, после чего возвращался в московкий клуб на сезон-2016/17. На его счету 149 матчей в составе бело-голубых.