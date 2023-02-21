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Украинская ассоциация футбола подозревает «Факел» в участии в договорных матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) подозревает воронежский «Факел» в участии в договорных матчах на зимних тренировочных сборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

По словам председателя комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранки, в «Факеле» играет «дисквалифицированный на Украине за договорные матчи украинский футболист», имя которого не называется.

«Факел» является участником значительного количества подозрительных матчей. Можем констатировать, что футбольные мошенники из Украины переезжают в Россию», — заявил Баранка.

За «Факел» выступает защитник Игорь Калинин, который родился в Керчи. Он получил российский паспорт в 2014 году.

В 2015-м Калинина, тогда выступавшего в луганской «Заре», подозревали на Украине в участии в договорных матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230221/fakel-1853542922.html
Игорь Калинин
ФК Факел (Воронеж)
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