Украинский футболист «Торпедо»: «Цель — оказаться в «Спартаке». Безумно люблю этот клуб»

Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» назвал клуб РПЛ, за который хотел бы выступать в будущем.

«Мне очень нравится «Спартак». Безумно люблю этот клуб. Кого бы отметил? Там есть хороший футболист Антон Зиньковский. Еще отмечу Александра Соболева и Тео Бонгонда — они невероятно сильные игроки. Цель — рано или поздно оказаться в «Спартаке». Потому что есть мечты: например, стать обладателем «Золотого мяча» или победить в Лиге чемпионов. А играть в московском клубе — это реальная цель. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом», — сказал Червяков «СЭ».

19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. В сезоне-2023/24 Мелбет-Первой лиги хавбек сыграл в 19 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.