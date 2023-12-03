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Сегодня, 15:38

Ульянов — о снегопаде перед матчем «Локомотив» — «Зенит»: «Это ненормально»

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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о погодных условия перед матчем 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Это ненормально. Но есть регламент, решат судьи и делегаты. Сегодня играем красным мячом. Стоит ли переходить на старую систему? Давайте сегодня перейдем, сыграем. Сегодня уж сыграем, потом будем думать», — сказал Ульянов.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене». Игра была перенесена на 30 минут из-за сильного снегопада.

Стадион &laquo;РЖД Арена&raquo; до&nbsp;матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: снег на&nbsp;специальной пленке, накрывшей поле до&nbsp;игры. «Локомотив» — «Зенит»: матч отложен на полчаса из-за снегопада. Онлайн-трансляция
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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