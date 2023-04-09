Спортивный директор «Локомотива»: «Продление контракта с Дзюбой будем обсуждать ближе к концу сезона»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом» (1:2).

— Как вам игра?

— Мне понравилось.

— А что можете сказать о результате? Алаев оценил, что одиннадцатая команда навязала борьбу лидеру.

— Правильно сказал.

— Когда решите по контракту с Бариновым?

— В переговорах находимся.

— Новый контракт Дзюбы?

— Будем обсуждать ближе к концу сезона. Не боимся ли, что Артем может уйти? С Дзюбой мы договорились. Он — порядочный парень. Договорились, что закончится сезон, и мы сядем за стол переговоров. Как мне игра Дзюбы? Очень положительно.

— Оправдали ли себя потраченные деньги?

— Мы не обсуждаем зарплаты футболистов.

— Что можете сказать о том, что Дзюба не пожал руку Семаку?

— Не видел этот эпизод.

— Говорили, что Миранчук скорее всего уйдет.

— А почему он уйдет? У него контракт. Инициатива продлить контракт? У нас сейчас свои задачи. Будем говорить в конце сезона.