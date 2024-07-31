Ульянов сообщил, что «Локомотив» подпишет новый контракт с Лантратовым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ», что клуб переподпишет контракт с голкипером железнодорожников Ильей Лантратовым.

На встрече с болельщиками клуба в июле Ульянов говорил о намерении увеличить сумму отступных в контракте голкипера.

«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», — сказал Ульянов «СЭ».

28-летний вратарь в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2026 года.