Умер бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин

ЦСКА сообщил о смерти бывшего голкипера команды Вениамина Мандрыкина. Он ушел из жизни в возрасте 41 года.

В ходе карьеры Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. Голкипер трижды становился чемпионом России, четыре раза побеждал в Кубке России и три раза выигрывал Суперкубок страны. В 2005 году Мандрыкин стал победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.

Спортсмен завершил карьеру в 2010 году после ДТП, в котором получил тяжелые травмы. После аварии Мандрыкин был парализован.