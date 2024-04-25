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Сегодня, 01:30

Умер чемпион СССР в составе «Динамо» Аркадий Николаев

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Динамо» на официальной странице в Telegram объявило о смерти бывшего игрока команды Аркадия Николаева. Ему было 87 лет.

«Сегодня на 88-м году ушел из жизни ветеран «Динамо» Аркадий Николаев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного игрока», — говорится в сообщении.

За московское «Динамо» Николаев сыграл 119 матчей и забил 20 голов. В 1963 году с ним команда стала чемпионом СССР. Также он играл за ульяновское «Динамо», московский «Локомотив», ярославский «Шинник», саратовский «Сокол» и московские «Крылья Советов».

Кроме того, в 1961 году Николаев с «Динамо» стал чемпионом СССР по хоккею.

Футбол
Хоккей
ФК Динамо (Москва)
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