Умяров может восстановиться от травмы к апрелю

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник московского клуба Наиль Умяров, скорее всего, не сможет выйти на поле до апреля.

«Рассчитываем, что Мозес вернется в скором времени. Как сказал Гильермо Абаскаль, возможно, он будет полностью готов к матчу с «Факелом». По Умярову все сложнее, ситуация непростая — информацию по нему мы дадим, когда сочтем нужным. В этом месяце вряд ли сыграет», — приводит слова Зеленова ТАСС.

Умяров из-за травмы не выходил на поле с октября 2022 года, пропустив 12 матчей. Его партнер по команде Виктор Мозес восстанавливается с августа. Нигериец пропустил 22 встречи.