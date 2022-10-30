Умяров надеется вернуться в общую группу «Спартака» в этом году

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал «СЭ», что надеется вернуться в состав красно-белых в этом году.
«Как проходит восстановление? Все хорошо, все по плану. Не думали, когда вернусь в общую группу. Конечно, рассчитываю вернуться в этом году. Вернусь ли к «Сочи»? Не хочу загадывать», — сказал Умяров «СЭ».
22-летний футболист получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.
В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования