Умяров назвал ровным судейство Карасева в матче с «Зенитом»: «Серьезных ошибок не было»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Когда проигрываешь, ты всегда настроен только на атаку. От этого у нас был постоянные фолы, казалось, что все против нас. Но в целом, судейство было ровное. Может, были какие-то мелочи, но серьезных ошибок не было», — сказал Умяров «СЭ» после матча с «Зенитом».

После матча главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остался недоволен желтой карточкой, которую Карасев показал полузащитнику Михаилу Игнатову на 10-й минуте встречи.