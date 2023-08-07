Умяров назвал самый запоминающийся матч за «Спартак»

Сегодня, 17:00
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «СЭ» вспомнил свой самый запоминающийся матч за красно-белых.
«Каждый матч оставил какую-то свою память. Выделяется Лига Европы, это то, к чему мы стремились. Мы показали там хороший результат. Сейчас это всплывает в памяти. Но, уверен, что это не самые важные матчи в карьере», — сказал Умяров «СЭ».
Матч 2-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1) стал для Умярова сотым в составе «Спартака».
После трех туров «Спартак» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 9 очков в трех матчах.