Умяров назвал самый запоминающийся матч за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «СЭ» вспомнил свой самый запоминающийся матч за красно-белых.

«Каждый матч оставил какую-то свою память. Выделяется Лига Европы, это то, к чему мы стремились. Мы показали там хороший результат. Сейчас это всплывает в памяти. Но, уверен, что это не самые важные матчи в карьере», — сказал Умяров «СЭ».

Матч 2-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1) стал для Умярова сотым в составе «Спартака».

После трех туров «Спартак» возглавляет таблицу РПЛ, набрав 9 очков в трех матчах.