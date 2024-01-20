Умяров о позднем выходе «Спартака» из отпуска: «Тренировались индивидуально»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о позднем выходе «Спартака» из отпуска.

— «Спартак» позже всех вышел из отпуска.

— Мы тренируемся индивидуально достаточно много с начала января. Не считаю, что это будет проблемой. Начало сезона немного перенесли. Раньше начинали вторую часть в конце февраля. Сейчас — в начале марта.

— То есть, тренер следил за индивидуальной подготовкой?

— Да. Все, мы скидывали все, что делали и все, что набегали.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.