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Сегодня, 11:50

Умяров о позднем выходе «Спартака» из отпуска: «Тренировались индивидуально»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о позднем выходе «Спартака» из отпуска.

— «Спартак» позже всех вышел из отпуска.

— Мы тренируемся индивидуально достаточно много с начала января. Не считаю, что это будет проблемой. Начало сезона немного перенесли. Раньше начинали вторую часть в конце февраля. Сейчас — в начале марта.

— То есть, тренер следил за индивидуальной подготовкой?

— Да. Все, мы скидывали все, что делали и все, что набегали.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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