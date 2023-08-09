Умяров — об интенсивном календаре «Спартака»: «Для нас это не будет проблемой»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал «СЭ» календарь красно-белых в сезоне-2023/24.

«У нас хороший состав, много качественных игроков. Для нас это не будет проблемой. Абаскаль критикует календарь? Он тренер. Вы же понимаете, что он переживает за игроков», — сказал Умяров.

8 августа «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:4).

11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в четвертом туре РПЛ. Нижегородская команда проведет свой матч 14 августа с «Ахматом».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.