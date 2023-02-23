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Сегодня, 13:04

Умяров не удивлен назначением Тедеско в сборную Бельгии: «По работе в «Спартаке» понятно, что это хороший специалист»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско очень качественный тренер. Вообще ни капли не удивился, когда узнал о его назначении в сборную Бельгии. По его работе в «Спартаке» было видно, что это очень хороший специалист», — сказал Умяров «СЭ».

Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России-2020/21.

8 февраля специалист стал главным тренером сборной Бельгии, его контракт рассчитан до конца июля 2024 года.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
Наиль Умяров
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