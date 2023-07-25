Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:31

Умяров о чемпионской гонке: «Можно бороться с «Зенитом» независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о возможном уходе бразильцев из «Зенита».

«Отвечу честно, что друг с другом мы в команде не общались на эту тему. У нас есть много других тем для разговоров. Что касается зависимости чемпионской борьбы от ухода бразильцев, то бороться можно с любой командой. В том числе с тем «Зенитом», который был в прошлом сезоне. Независимо от того, есть у него Малком или еще кто-то. Надо просто не терять очки на ровном месте, биться в каждой игре с первой до последней минуты, как было в матче с «Оренбургом». Тогда все возможно», — приводит слова Умярова «Известия».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта

Источник: https://iz.ru/1548780/aleksei-fomin/my-spartak-i-dolzhny-pobezhdat-v-kazhdom-matche
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
Украинские фехтовальщики бойкотируют поединки с россиянами на ЧМ-2023, но рискуют остаться без Олимпиады
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сантос» сделал предложение «Краснодару» по Хуниору Алонсо