Умяров оценил старт сезона от «Спартака»: «Если бы обыграли «Урал», было бы десять из десяти»

Сегодня, 11:15
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» оценил старт сезона команды.
— Как оценишь старт сезона «Спартака»? Насколько ты доволен командой?
— Для идеального старта нужно было сегодня побеждать. Но ничего, двигаемся дальше.
— На сколько баллов из десяти можешь оценить начало сезона?
— Если бы обыграли «Урал», было бы десять. Сейчас — семь-восемь.
«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. «Урал» с 10 очками находится на первой строчке.
«Покажите хоть одну команду, которая прошла сезон, победив в каждом матче. Нужно принимать неудачи». Умяров — о поражении «Спартака» в Екатеринбурге