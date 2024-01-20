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Сегодня, 12:25

Умяров отметил прогресс Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Видно, что партнеры ему больше доверяют»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о прогрессе хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Сейчас на Кубке Африки играет Бонгонда, переписываетесь с ним?

— Не переписываемся, но у него и так много забот сейчас. Видел, что сборная ДР Конго сыграла вничью, он провел весь матч на поле. Я смотрел обзор. Хочется, чтобы наши спартаковцы побольше побеждали, были в хорошем настроении.

— В связи с международным баном, который есть в России, интерес к международному футболу у тебя понизился или ты смотришь его по-прежнему?

— Еще больше смотрю: всю Испанию, Англию по возможности, Германию. Нельзя сказать, что понизился.

— Ты первой назвал Испанию, почему?

— Потому что последние игры смотрел испанского чемпионата.

— То есть и за Захаряном более-менее наблюдаешь?

— По возможности — да, смотрел игры. Хорошо осваивается. Смотрел в начале, когда он выходил на 5-10 минут. Тяжело ему было. Сейчас видно, что с мячом адаптировался, видно, что партнеры доверяют больше.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. 20-летний россиянин сделал одну результативную передачу в 21 матче за испанскую команду во всех турнирах.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
Наиль Умяров
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